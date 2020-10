Fallout 76: il nuovo teaser trailer è dedicato a Steel Dawn

Bethesda Softworks ha pubblicato un nuovo teaser trailer dedicato ai contenuti in arrivo su Fallout 76, titolo disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, dove gli utenti su PC e Xbox One potranno scaricarlo senza alcun costo aggiuntivo direttamente dall’Xbox Game Pass, lo straordinario servizio targato Microsoft. Ebbene, la compagnia ha da poco pubblicato un nuovo teaser trailer dedicato a Steel Dawn, in cui abbiamo un piccolo assaggio su ciò che ci attenderà con questo contenuto.

Steel Dawn è il primo capitolo della nuova linea di questline dedicata a Brotherhood of Steel, gratuita per i giocatori di Fallout 76. Il Paladino Leila Rahmani e le sue truppe sono arrivati dalla California per stabilire un nuovo capitolo sugli Appalachi. Lavorare con o contro le altre fazioni per raggiungere il successo. Visita gli insediamenti popolati da nuovi PNG e sblocca potenti armi e armature dall’arsenale della Fratellanza. Unitevi alla loro missione di ricostruire la società e aiutate ad assicurare una tecnologia preziosa, ma solo voi potete determinare come sarà usata. In arrivo a dicembre 2020.