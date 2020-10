Supermarket Shriek: il titolo con corse sui carrelli della spesa arrriva su PC, PS4 e Switch

Già disponibile su Xbox One, da oggi Supermarket Shriek arriva anche su PC (Steam), PlayStation 4 e Nintendo Switch. Sviluppato da Billy Goat Entertainmente pubblicato daPQube, è un gioco di corse sicuramente particolare, in quanto il giocatore guida un carrello condotto da una persona e… una capra, esattamente. Il titolo è pensato soprattutto per il multiplayer da divano per due giocatori.

Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto:

Questa la descrizione di Supermarket Shriek attraverso la pagina Steam:

Unisciti al nostro improbabile duo in questa corsa unica di carrelli della spesa. Superate ostacoli precari e sfide mortali all’interno di negozi, boutique e supermercati.

I nostri eroi vivranno un’avventura ambientata in un universo alternativo distopico del futuro prossimo (forse) per scoprire qualcosa di se stessi e risparmiare con le offerte 3×2 sui prodotti in scatola, fino a esaurimento scorte (leggere termini e condizioni).

Fai muovere i nostri eroi sfruttando le loro urla selvagge e incomprensibili! Divertiti da solo o con un amico in un’esperienza coop senza precedenti!

Ma c’è di più! Ti fanno mali i pollici per aver giocato troppo? Perché non tiri fuori dal cassetto i microfoni che hai comprato durante il boom dei giochi musicali del 2007 e non provi la nostra modalità cooperativa “”Duetto””? Armonizzate, non fatevi polverizzare e… date un motivo ai vicini per lamentarsi!

Bonus: include una modalità Party da 2-8 giocatori.

Acquista responsabilmente.