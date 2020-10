Minecraft: presto servirà un account Microsoft

Sono passati ormai più di sei anni da quando, nel settembre 2014, Microsoft ha acquisito la Mojang per 2.5 miliardi di dollari, diventando così proprietaria anche di Minecraft, il mitico gioco sandbox sviluppato da Markus Persson. E dopo sei anni il colosso di Redmond ha deciso di controllare in modo diretto quella che si è rivelata, a tutti gli effetti una killer application.

Molto presto infatti per giocare a Minecraft sarà obbligatorio avere un account Microsoft. L’annuncio è arrivato attraverso il sito ufficiale del videogioco. Una scelta che Mojang ha motivato parlando di una crescita notevole:

“Quando diventi troppo grande per un posto ti sposti nel successivo”



Ma quali saranno i benefici di giocare al famoso sandbox associato a un account Microsoft? Innanzitutto una maggiore sicurezza del proprio account, che sarà protetto da una doppia autenticazione. Inoltre i giocatori potranno associare al proprio account anche tutti i titoli per PC della serie: per il momento si tratta soltanto del titolo originale e della versione Dungeon, ma, sempre facendo riferimento all’annuncio di Mojang “chissà cosa faremo?”. Infine l’account Microsoft permetterà un maggior parental control e la possibilità di bloccare chat e inviti, requisiti ormai standard per un gioco in grado di raggiungere una vasta audience di minorenni online.

Lo spostamento su Microsoft account sarà obbligatorio per tutti i giochi di casa Mojang, e se gli utenti non lo faranno potrebbero perdere l’accesso al titolo:

“Se non vi sposterete [su Microsoft accounts] in qualche mese non potrete più loggarvi, e dunque non potrete giocare”

Lo spostamento forzato non sarà attivo da subito, ma è programmato per il 2021. Bisogna notare però che questa novità riguarda soltanto i giocatori della edizione Java, e non quelli della Bedrock, focalizzata sul gioco multipiattaforma.