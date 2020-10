Operation7 Showdown ora disponibile su PlayStation 4

Park ESM ha appena annunciato la pubblicazione dello sparatutto in terza persona con modello free-to-play Operation7 Showdown per PlayStation 4. Curioso il caso del titolo, visto che arriva dopo un anno dalla chiusura dei server dell’FPS Operation7 Revolution, rilasciato nel gennaio del 2017 in Asia e a giugno dello stesso anno in Giappone ma mai arrivato in Occidente.

Per i dettagli su Operation7 Showdown, vi lasciamo alla descrizione direttamente dal PlayStation Store e appositamente tradotta. Intanto, in calce alla notizia, potete trovare il trailer di lancio ufficiale proveniente dal canale ufficiale YouTube di PlayStation.