Apex Legends: su Steam dal 4 novembre, rimandata la versione Switch

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno finalmente annunciato la data d’uscita ufficiale su Steam per Apex Legends, il battle royale di successo che ha conquistato milioni di giocatori e inizialmente uscito, parlando della piattaforma PC, solo tramite Origin. Il grande passo, quindi, verrà compiuto tra meno di due settimane, ovvero il 4 novembre ma, dall’altro lato, brutte notizie arrivano per i giocatori dela console Nintendo Switch.

Stiamo ancora lavorando sodo sul porting ma, affinché ci sia una creazione che faccia giustizia alla console Nintendo e ai giocatori che tanto la meritano, il nostro team ha bisogno di più tempo. Quest’anno ha portato delle nuove sfide del tutto nuove, per farla semplice, non vogliamo fare di fretta. I detentori di Switch possono aspettarsi di metter le mani sulla versione a partire dal prossimo anno e, ovviamente, quando il nostro titolo arriverà sulla console, supporterà in partenza il cross-platform i nostri ultimi contenuti stagionali e, in generale, contenuti alla pari delle altre versioni delle console.



Ritornando alla versione in arrivo sulla piattaforma Valve, coloro che fino ad ora hanno continuato a giocare sulla piattaforma Origin, saranno in grado di saltare facilmente da una versione all’altra con tutta la progressione dell’account, così da non aver problemi di sorta. Infine, i giocatori Steam avranno in esclusiva le skin armi a tema Half-Life e Portal per aver loggato durante la Stagione 7. Intanto, qui potete trovare i contenuti della Champion Edition di Apex Legends e, sotto, una descrizione del prodotto direttamente da Steam.