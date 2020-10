Genshin Impact: miglioramenti in arrivo nella versione 1.1

Poche ore fa, miHoYo, sviluppatore del titolo action-RPG cinese Genshin Impact, ha rilasciato un aggiornamento sui suoi account social riguardo il proprio titolo e di cosa possono aspettarsi i giocatori dopo il feedback ricevuto da questi. I cambiamenti, che vi riassumeremo poco sotto, arriveranno con la versione 1.1 del titolo, ovvero il giorno 11 novembre.

Prima di tutto, miHoYo ha voluto nuovamente rispondere ai giocatori per il feedback riguardo l’impossibilità di poter rimappare i comandi sia su tastiera che pad, dicendo loro che verrà aggiunta in un momento non ancora precisato nella versione 1.1 ergo, i fan non dovranno aspettare ancora a lungo anche se, ora come ora, tale funzione è ancora in lavorazione e sarà poi perfezionata in una prossima versione.

In più, la versione 1.1 aggiungerà nuovi filtri per gli Artefatti basati sui loro attributi. Questa è, agli occhi di molti giocatori, una cruciale e grandiosa aggiunta. Inoltre, piccoli avatar dei personaggi appariranno sulle armi e sugli Artefatti, così da mostrare subito a chi è possibile equipaggiare un oggetto.

Infine, ma non per importanza, il numero massimo di Original Resin che i giocatori potranno conservare sarà portato da 120 a 160. Il requisito della missione del Weekly Battle Pass di Original Resin verrà inoltre abbassato da 1600 a 1200. Questi sono tutti i vari miglioramenti che Genshin Impact implementerà con la versione 1.1, in arrivo l’11 novembre. Qui sotto potete trovare il tweet della miHoYo. Avete visto il nuovo story trailer del personaggio Venti?