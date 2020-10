Microsoft Flight Simulator: indizi sulla VR per Xbox Series?

Se siete tra i tantissimi che sono rimasti incantati davanti allo straordinario livello di definizione grafica e dettaglio dell’ultimo Microsoft Flight Simulator (qui la nostra recensione), e allo stesso tempo desiderereste vivere l’atmosfera magica del simulatore di volo della casa di Redmond in modo ancora più intenso e realistico, magari con la realtà virtuale, beh, sappiate che questa notizia potrebbe essere la risposta a tutti i vostri sogni.

Nonostante infatti il team di sviluppo del simulatore di volo abbia già da tempo dichiarato di lavorare a un port VR del titolo, atteso al lancio del nuovo headset di Hewlett-Packard, HP Reverb G2, tuttavia, nello spirito di una sempre maggiore diffusione della tecnologia, si continua a sperare nella possibilità che la realtà virtuale arrivi anche sulle console.

Sembra proprio che Microsoft abbia previsto questa eventualità, e che all’interno dei file di Microsoft Flight Simulator ci sia anche la menzione di un Xbox VR (la scoperta sarebbe stata di un appassionato, su un forum dedicato al famoso titolo di simulazione di volo, come ha notato Windows Central). Entrando più nello specificio, ci sarebbero dei riferimenti a una PC_VR e a una Scarlett_VR (dove Scarlett è il nome in codice che Microsoft ha utilizzato per tutta la sua linea di console next-gen, Xbox Series X e Xbox Series S). Se la menzione di una realtà virtuale per PC non stupisce (era stata infatti già confermata).

Ovviamente, il fatto che la menzione della VR per console sia nei file di Microsoft Flight Simulator, non significa che la realtà virtuale arriverà poi davvero sulle nuove Xbox Series X e S, ma dimostra che, se non altro, Microsoft ci sta pensando.

Vi ricordiamo che il simulatore di volo è attualmente disponibile per PC Windows, mentre le versioni per Xbox One e Xbox Series sono attese presto al lancio, con il colosso di Redmond che ha garantito che la loro qualità sarà la stessa della controparte per computer.