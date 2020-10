Silent Hill: rumor su possibile reboot per PlayStation 5

Silent Hill è sempre stato un brand iconico nel mondo videoludico eppure, dopo l’uscita del quarto capitolo, recentemente approdato su GOG e, un progetto chiuso con a capo Hideo Kojima, non ha ancora trovato spazio per un ulteriore nuovo capitolo. Recentemente sono salite in superficie svariate indiscrezioni (vista anche l’apertura della pagina social da parte di Konami) che lo vedrebbero ritornare sulla scena. Secondo Imran Khan di Kinda Funny, un reboot della saga in arrivo su PlayStation 5 sarebbe piuttosto “credibile”.

Se Sony stia producendo anche un Silent Hill – e non sappiamo se attualmente lo stia effettivamente facendo, questi sono solo rumor – direi che Sony stessa non sia parte del nuovo progetto di Kojima, visto che potrebbe per l’appunto star lavorando ad un titolo separato sulla saga horror ma, chi lo sa? L’industria è sempre stata più strana di così. Penso che i rumor siano credibili e conosco della gente che, stando a delle voci, avrebbe la possibilità di lavorare alla serie e ora sia attualmente a lavoro su qualcosa.



Durante il corso dell’anno, varie voci si sono affacciate nell’industria, riportando addirittura non uno ma ben due nuovi capitoli in sviluppo. Uno di questi sarebbe un presunto reboot del franchise con Japan Studio di Sony in collaborazione mentre, l’altro dovrebbe seguire la strada del progetto ormai cancellato. Al momento, Konami ha smentito tali rumor ma, nel mese di agosto, lo stesso publisher sembrava stesse dando indizi su possibili news per Silent Hill.