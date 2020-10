Five Below lancia la linea di prodotti di gioco con Bugha

Five Below ha annunciato una nuova linea di prodotti con marchio a tema attorno al campione della Coppa del Mondo Fortnite 2019, Kyle “Bugha” Giersdorf. La linea è composta da varie periferiche di gioco e streaming come cuffie, microfono, mouse e tastiera.

Giersdorf è rappresentata da VaynerGaming, una divisione dell’agenzia di talenti VaynerSports fondata da Gary e AJ Vaynerchuk. Dalla sua vittoria in Coppa del Mondo lo scorso anno, Giersdorf è cresciuto in popolarità come streamer su Twitch, dove ha accumulato oltre 3M follower.

La scorsa settimana, Five Below ha anche annunciato il lancio di un programma pilota di arena di Esport in negozio in collaborazione con Nerd Street Gamers .