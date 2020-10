Riot collabora con SBTG di Singapore

Le etichette sulla linguetta sono state sostituite con un logo Wild Rift personalizzato, i nomi personalizzati per i partner di gioco selezionati nel sud-est asiatico sono stati stampati a mano sui lati delle scarpe e le etichette in pelle SBTG Deubré sono state posizionate attraverso i lacci.

Ong ha detto:

Questa collaborazione celebra la disciplina della pratica che è parte integrante di entrambi i mondi della personalizzazione delle sneaker e dei giochi, poiché il motivo energico splendidamente ricamato sullo swoosh dell’Air Force 1 presenta una mimetica tigre che il team SBTG ha dipinto per più di un decennio, ora nei colori ufficiali del gioco

Sfortunatamente, le sneakers personalizzate non sono in vendita e sono state realizzate solo per una quantità molto piccola di partner di gioco selezionati in tutto il sud-est asiatico.