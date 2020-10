Halo 5: niente Ottimizzazione dedicata su Xbox Series X

Recentemente, Microsoft ha annunciato che Halo The Master Chief Collection riceverà l’Ottimizzazione per Xbox Series X e S dal giorno 17 novembre, aggiungendo così il supporto al 4K su Series X, 120 fps sia per la campagna che per il multiplayer, miglioramenti allo split-screen e altro ancora. Con tanti titoli in arrivo cui è garantito lo stesso trattamento, molti si chiedono se Halo 5 Guardians farà parte della schiera di titoli Ottimizzati.

343i ha da poco risposto tramite un aggiornamento sul forum ufficiale Halo Waypoint. Lo sviluppatore ha difatti confermato che non vi sarà alcuna Ottimizzazione dedicata per l’ultimo capitolo uscito fino ad ora ma che, quest’ultimo, grazie alle feature di retrocompatibilità dietro Series X e S, beneficerà di miglioramenti come caricamenti più veloci e gameplay a maggior risoluzione.

Inoltre, Halo 5 Guardians riceverà anche la funzione di HDR proveniente da Xbox Series X, grazie a quest’ultima che consente la feature auto-HDR.