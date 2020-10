Destiny 2: ecco alcuni dettagli sulla nuova espansione

La nuova espansione di Destiny 2, intitolata Oltre la Luce, si avvicina a grande passi, e mancano ormai soltanto poche settimane al suo esordio. Dopo aver recentemente condivido un nuovo story trailer, per caricare ancora di più i fan, Bungie Studios, lo casa di sviluppo del noto sparatutto, ha deciso di condividere qualche informazione in più su cosa i fan dovranno aspettarsi dal prossimo DLC.

Si va dal rinnovamento delle armature alla customizzazione delle sottoclassi, fino ai cambiamenti nella portata delle armi. Ad esempio il lanciagranate Mountaintop che verrà seriamente ridimensionato, con una riduzione del 33% del danno d’area (anche se l’aumento del danno da impatto la mitiga relativamente). Verrà ridotta anche la velocità dei proiettili, da 1.4 a 1.2 (rendendo in questo modo l’arma soltanto il 20% più veloce rispetto agli altri lanciagranate). Anche la precisione del colpo in aria verrà diminuita (all’incirca 7 gradi di margine d’errore, senza la modalità Icarus Grip).

Un ridimensionamento è previsto anche per l’amata spada Falling Guillotine, introdotta per la prima volta in Season of Arrivals, il cui danno d’attacco pesante sarà diminuito del 24% circa (portandolo quindi in linea con quello delle altre spade), anche se comunque l’arma rimarrà tra le migliori nella sua classe di armi, soltanto con meno distacco di quanto ne abbia adesso. Alcuni cambiamenti verranno apportati anche a Ruinous Effigy, con il danno causato dalle Transmutation Spheres che sarà ridotto di ben il 25%.

Arriveranno novità anche per i cannoni portatili, come per esempio la portata aumentata e lo spostamento dei cannoni leggeri nella categoria Adaptive. Insomma, per una lista completa dei cambiamenti previsti, provate a dare un’occhiata qui.

Vi ricordiamo che Destiny 2: Oltre la Luce verrà rilasciato il 10 novembre per PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia.