BioShock 4 si farà? Ecco come ce lo immaginiamo

È ora di fare un tuffo nel ventre della serie completa per affrontare BioShock 4 e scoprire quali sono le prospettive per il pluripremiato franchise di videogiochi. Sebbene BioShock Infinite abbia debuttato con il plauso della critica nel 2013, c’è stato un breve periodo in cui sembrava che il terzo gioco sarebbe stato l’ultimo.

Il direttore del gioco Ken Levine ha affermato che lo sviluppatore Irrational Games ha sempre pianificato Infinite come capitolo finale, il che significa che il controllo completo è stato affidato all’editore, 2K Games.

Per fortuna, le varie notizie trapelate su BioShock 4 si sono finalmente concretizzate nel dicembre 2019, quando 2K ha annunciato che stava ufficialmente lavorando a un quarto titolo nell’universo di BioShock , gestito da un nuovo studio interno noto come Cloud Chamber. BioShock 4 è ancora lontano, tocca alle speculazioni e alle voci che girano per indovinare cosa sta succedendo.

Tutto quello che abbiamo finora è una descrizione del lavoro da Cloud Chamber. Il team stava apparentemente cercando qualcuno che si unisse e aiutasse a “dare vita a un mondo nuovo e fantastico”. Ciò suggerisce che BioShock 4 andrà in un posto nuovo per scambiare gli orrori sottomarini di Rapture e gli orrori ad alta quota della Columbia con un luogo molto diverso.

Quale sarà la storia?

Nel 2007, 2K ci ha portato nelle tenebrose profondità di Rapture e ha fornito uno dei concetti di gioco più creativi che abbiamo mai visto. Mentre i giocatori si immergevano in un mondo distopico seduto sul fondo dell’oceano, l’introduzione di mostri pesanti noti come Big Daddies e dei loro posseduti compagni di viaggio chiamati Little Sisters ha reso chiaro che qualcosa non andava nelle viscere di Rapture. Questo prima ancora che arrivassimo agli Splicer stravaganti e al tirannico sovrano della città, Andrew Ryan.

Quando BioShock ha conquistato il tabellone dei premi ed è stato paragonato a giganti del gioco come Resident Evil , aveva senso che un sequel fosse rapidamente messo in produzione. BioShock 2 è stato rilasciato nel 2010 e ha continuato la storia mentre il protagonista combatteva contro la sadica Sofia Lamb. La storia è giunta a una conclusione adeguata e con BioShock 2 che non è riuscito a soddisfare le aspettative di vendita, molti avevano pensato che questa fosse la fine della strada.

Le cose hanno preso una svolta per BioShock Infinite mentre l’azione ha raggiunto i cieli e si è spostata nella città galleggiante di Columbia. Qui, un nuovo protagonista chiamato Booker DeWitt ha cercato una donna scomparsa mentre navigava tra le fazioni in guerra che volevano prendere il controllo di questa utopia volante. Con Infinite che vanta nuovi cattivi, una trama ispirata alla Guerra Civile e un’estetica molto più brillante, è stato un enorme successo e ha dato nuova vita a BioShock . La domanda rimane, c’è qualcosa in più?

BIOSHOCK 4 un sequel?

Alcuni giocatori non ne hanno mai abbastanza del mantra ispirato alla torta di mele della Columbia e della lotta contro nemici fantasiosi come un George Washington robotico; tuttavia, personalmente pensiamo che “tesoro è meglio, là dove è più umido”. Non che ci fosse qualcosa di sbagliato nelle nobili ambizioni della Columbia – e un elogio particolare va alla meccanica skyline del gioco – ma era un gioco completamente diverso che era più un successore spirituale di BioShock .

Tenendo presente che BioShock stesso era un omaggio ai giochi System Shock , alcuni erano fondamentali sul fatto che Rapture e Columbia fossero solo vagamente collegati. A meno che tu non abbia giocato a Infinite’s Burial at Sea DLC, ora potresti sapere che la coppia del terzo gioco era correlata ai primi due. Detto questo, è probabilmente Burial at Sea che lega le due epoche insieme che dà a BioShock 4 il suo miglior potenziale.

BioShock è stato ispirato da System Shock , il che non è una vera sorpresa se si ricorda che molti membri del team di Irrational Games hanno lavorato su entrambi i giochi. In effetti, Levine è stato uno di quelli che hanno lavorato all’OG System Shock . Rimanendo con System Shock , lo status del franchise nel limbo ha il nostro interesse stuzzicato. Dopo anni di battaglie legali e accordi sui diritti scaduti, System Shock è stato consegnato a Tencent.

Sono passati circa 21 anni dall’ultima volta che abbiamo giocato a un nuovo System Shock (ignorando il remaster), e sebbene un terzo gioco sia apparentemente ancora in fase di sviluppo, unire le parole con BioShock potrebbe fornire un crossover per i secoli. Una sorta di sequel risolverebbe anche il problema di dove BioShock andrà dopo. Andare sopra e sotto la Terra con Rapture e Columbia ha tolto dall’equazione due dei luoghi più ovvi, mentre un’avventura nello spazio esterno è un’altra scelta popolare.

Parte del fascino di BioShock è sempre stata la sua estetica vecchio stile con un’atmosfera steampunk. Modernizzare BioShock 4 per i viaggi interstellari potrebbe perdere parte del suo fascino, ma non è impossibile. Syfy ha trasmesso una volta una serie chiamata Ascension , che si è svolta nei giorni nostri, ma ha seguito l’equipaggio di un’astronave lanciata negli anni ’50 ed era bloccata con la tecnologia degli anni ’50.

Simile a come i giochi Wolfenstein di Bethesda hanno incassato in nostalgia retrò, BioShock 4 potrebbe svolgersi in un futuro distopico in cui la razza umana è esplosa nel cosmo con risorse limitate. Abbiamo già visto come Rapture sia rimasto intrappolato nella sua piccola bolla temporale sotto il mare, quindi dovrebbe essere facile da replicare.

Possiamo almeno stare tranquilli sapendo che dove e ogni volta che la storia di BioShock 4 si svolge, la storia stessa sarà una parte importante dell’esperienza.

Il capo dello studio globale del nuovo studio Kelley Gilmore:

Abbiamo fondato Cloud Chamber per creare mondi ancora da scoprire – e le loro storie al suo interno – che spingono i confini di ciò che è possibile nel mezzo dei videogiochi.

La frase “mondi ancora da scoprire” suggerisce che BioShock 4 sarà diretto da qualche parte completamente nuova piuttosto che tornare a Rapture.

In che altro luogo potrebbe esser impostato BIOSHOCK 4?

Se puntare alle stelle è fuori questione, un altro posto che la prossima società disfunzionale potrebbe chiamare casa sarebbe ancora più profondo di Rapture. Pensa a Journey to the Cente of the Earth mentre un protetto di Andrew Ryan apre un negozio vicino al centro della Terra.

È importante sottolineare che BioShock Infinite ha letteralmente aperto la porta a un intero universo di possibilità. Lo stravagante Sea of ​​Doors ha mostrato un numero infinito di fari, portando a un numero infinito di realtà (da cui il nome del gioco). È interessante notare che c’era un uovo di Pasqua di un osservatorio innevato, il che ha portato alla speculazione che questo uovo di Pasqua potrebbe essere raccolto più avanti.

Infine, i giocatori hanno suggerito che l’ADAM che altera il gene che ha avuto un posto di rilievo nei primi due giochi dovrebbe tornare e diffondersi nel resto del mondo. Immagina la scena in cui la Terra è caduta in pezzi dopo che uomini, piante e animali sono mutati in mostruosità genetiche dipendenti dai plasmidi. In definitiva, per ora sono solo sogni irrealizzabili e idee sputacchianti.

Qualunque cosa stia succedendo, Irrational ha tenuto al caldo il posto per Cloud Chamber e ha lasciato abbastanza briciole di pane per lo studio per usare queste persistenti minacce alla trama o ricominciare completamente da capo. È facile immaginare una nuova città con sottili accenni come una statua di Big Daddy in un acquario o un uccello in gabbia per onorare i giochi precedenti a BioShock 4 .

Il vecchio trucco delle offerte di lavoro può dirci qualcosa su BioShock 4?

Di tanto in tanto ci sono dettagli succosi da raccogliere dagli annunci di lavoro pubblici di un’azienda. Ora che la sua esistenza è stata rivelata, Cloud Chamber sta assumendo nelle sue sedi di San Francisco e Montreal e ci sono parecchie posizioni disponibili. Sembrano essere tutti annunci di lavoro piuttosto standard, quindi non sembra che ci sia ancora molto da imparare qui. Cloud Chamber è alla ricerca di produttori, ingegneri, progettisti di livelli, artisti dell’ambiente, progettisti di combattimento e un sacco di altri lavori che normalmente vedresti per qualsiasi gioco di grandi dimensioni.

Quello che possiamo dire è che Cloud Chamber sta decisamente assumendo personale. Se BioShock 4 non sta già agitando in modalità di produzione completa, sicuramente lo sarà prima piuttosto che dopo. Ai tempi in cui il progetto con nome in codice Parkside era nelle mani di Certain Affinity, un rapporto di Kotaku citava qualcuno coinvolto dicendo: “Il problema è che Parkside non è pronto per molte persone”. Ora che BioShock 4 è gestito da Cloud Chamber e presumibilmente ha attraversato un periodo di pre-produzione, sembra che il progetto sia finalmente pronto per un’infusione di talenti.

Considerando quanto siano stati finora 2K e Cloud Chamber a bocca aperta, potrebbe volerci un po ‘prima di sentire di più sul prossimo BioShock. Non abbiamo sentito alcuna menzione di BioShock 4 durante le varie vetrine digitali del 2020, quindi potremmo aspettare fino al 2021 per un annuncio Raramente un franchise di videogiochi è stato presentato in anteprima con così tanto successo e ha continuato a offrire titoli preferiti dai fan durante la sua durata. Resta da vedere se BioShock 4 può essere all’altezza del proprio clamore o si perde in mare. Non preoccuparti, però; sarà sicuramente una corsa selvaggia arrivarci.