Netflix: nuove partnership con studi d’animazione

Il connubio tra Netflix e l’animazione giapponese continua sempre più forte, con il gigante dello streaming che ha annunciato di aver raggiunto un accordo con alcuni degli studio d’animazione più in vista del momento. Attraverso un video condiviso su Twitter, il gigante dello streaming ha infatti annunciato l’inizio della collaborazione con MAPPA (lo studio del celebrato anime shonen Jujutsu Kaisen, e che si sta occupando anche dell’ultima stagione de L’attacco dei giganti), Science SARU (autore di net series come Devilman Crybaby e Japan Sinks: 2020), NAZ (che ha creato serie come Id: Invader e Infinite Dendrogram) e anche il sudcoreano Studio Mir (noto per The Legend of Korra, seguito del celebrato anime Avatar: the Last Airbender).

Non è la prima volta che Netflix si impegna in modo importante con degli studi d’animazione nipponici: risale infatti al 2018 la collaborazione con Production I.G., Wit Studio (attualmente impegnata nella produzione di Vampire in the Garden) e BONES, una partnership che non solo ha portato alla realizzazione di anime originali per Netflix stessa (come ad esempio Great Pretender o Dragon Pilot: Hisone and Masotan), ma anche all’approdo, sulla nota piattaforma di streaming, di altri lavori degli studi (come ad esempio le prime tre stagione de L’attacco dei giganti, realizzate da Wit Studio).

Visto il successo dell’operazione Netflix ha voluto ripeterla anche nel 2019, annunciando la collaborazione con Anima, David’s Production e Sublimation. Quest’ultima ha prodotto l’anime originale Dragon’s Dogma che ha fatto il suo esordio lo scorso settembre. Evidentemente il colosso dello streaming ha deciso di puntare molto forte sugli anime: se i risultati saranno sempre questi non gli si potrà certo dare torto!