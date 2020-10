Vinland Saga: ci sarà il crossover con Assassin’s Creed Valhalla

Innegabilmente la cultura del popolo vichingo esercita da sempre un certo fascino, che di recente sembra essere cresciuto in maniera esponenziale. In Giappone, ad esempio, Makoto Yukimura ha realizzato il celebrato manga Vinland Saga, ambientato proprio nel mondo vichingo, che è stato trasposto in una fortunata stagione anime, in grado di conquistarsi una solida fanbase.

Ma pensando ai vichinghi, in questo periodo, non può che salire alla mente il nome di Ubisoft e di uno dei suoi franchise più noti e di maggior successo: Assassin’s Creed, che con il nuovo capitolo, Valhalla, ci trasporterà proprio nel mondo vichingo, e la cui uscità è attesa a brevissimo (tant’è vero che il gioco è entrato in fase gold).

Bene, le due opere si incontreranno e si mescoleranno, in un inedito manga one shot crossover che sarà disegnato proprio da Yukimura. I dettagli sul progetto sono stati condivisi via Twitter da Ubisoft Japan, che ha parlato di come, nel manga, Eivor, il protagonista di Assassin’s Creed Valhalla si troverà ad attraversare il cammino di Thorfinn, il protagonista di Vinland Saga, il ragazzo che cerca di vendicare l’assassinio del padre divenendo un temibile guerriero. Un incontro che si preannuncia ad alta tensione, e che i fan di entrambi i medium non vedono l’ora di avere tra le mani.

Dunque, in attesa di nuove informazioni su una seconda stagione dell’anime di Vinland Saga, potremo goderci questo piccolo gioiello disegnato dalla mano di un vero maestro!