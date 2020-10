Yashahime Princess Half-Demon: ecco il nuovo poster

Nel popolatissimo autunno degli anime 2020, Yashahime Princess Half-Demon, sequel del grande classico di Rumiko Takahashi, Inuyasha, si sta ritagliando il suo spazio come uno dei prodotti migliori e capaci di mantenere le promesse delle attese (tanto da meritare i complimenti della creatrice).

Tuttavia, nonostante l’interesse dei fan per i nuovi personaggi, le loro storie e i loro poteri, ciò che tutti più desideravano era rivedere i visi familiari dei personaggi più amati della serie originale. E proprio a questo bisogno sembra rispondere l’ultimo poster condiviso su Twitter, che ci mostra il nuovo terzetto di eroine, Moroha, Towa e Setsuna, ma anche e soprattutto, troneggianti sulle figure delle figlie, i volti di Inuyasha e Sesshomaru.

Ovviamente è un’immagine da cui non si può trarre molto (anzi, proprio niente) in termini di spoiler, ma che avrà sicuramente deliziato i fan della prima ora, felici di vedere di nuovo i loro eroi di un tempo (anche se Inuyasha era comparso nel primo episodio dell’anime). Una celebrazione, insomma, dello stile e dell’opera di Rumiko Takahashi, e che rende sicuramente giustizia a una serie che si candida a essere uno dei futuri capisaldi del genere shonen.

Anche voi non vedete l’ora di scoprire cosa succederà a Moroha, Towa e Setsuna nei prossimi episodi di Yashahime Princess Half-Demon? Non vi resta che seguire l’anime, trasmesso, in contemporanea con il Giappone, dalla piattaforma di streaming Crunchyroll.