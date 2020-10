Sekiro Shadows Die Twice: svelato il trailer per la versione GOTY

Il noto publisher Activision e la software house FromSoftware hanno svelato un nuovo trailer per la versione Game Of The Year (GOTY) dell’altrettanto famoso Sekiro Shadows Die Twice. Inoltre, è stato annunciato che in data 28 ottobre verrà pubblicato un aggiornamento che include nuove skin sboccabili, ulteriori sfide per i boss e molto altro. Tutte le informazioni sull’update imminente possono essere trovate direttamente dalla pagina ufficiale del post.

Proprio nel filmato fatto per celebrare l’incredibile traguardo raggiunto da Sekiro Shadows Die Twice, è già possibile osservare alcune delle nuove feature che verranno rese disponibili a tutti a partire dalla prossima settimana.