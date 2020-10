Call of Duty Black Ops Cold War: ecco gli Zombie

Activision ha sempre avuto una certa quantità di contenuti esclusivi per Call of Duty con PlayStation nel corso degli anni, e il nuovo Call of Duty Black Ops Cold War non farà eccezione. È stata infatti rivelata una nuova modalità cooperativa per Zombi (che, come in ogni COD che si rispetti, non poteva assolutamente mancare) la quale vede i due giocatori collaborare per combattere i non morti: date un’occhiata a Zombies Onslaught, il trailer è posto come sempre alla fine dell’articolo.

Come spiegato bene in dettaglio sul PlayStation Blog, la nuova modalità si svolgerà in luoghi basati su mappe multiplayer. Oltre alla possibilità di poter inserire i propri equipaggiamenti personalizzati nel mix, sono state implementate anche alcune meccaniche uniche per questa nuova modalità di gioco. Una Sfera eterea oscura proteggerà i giocatori dai danni provenienti dall’esterno: uccidere gli zombi la “alimenterà” e farà muovere l’Orb. Gli zombi più difficili, come le élite, entreranno nella mischia col passare del tempo, giusto per aggiungere ancora più tensione ad uno scenario altrimenti “tranquillo” (vero?).

Eliminare le élite aggiungerà punti alla propria classifica, che potranno variare da bronzo a oro. Ogni grado offre ricompense diverse con nuove mappe e ricompense introdotte ogni stagione. Per quanto riguarda il periodo di esclusiva, Zombies Onslaught sarà disponibile fino al 1 ° novembre 2021 solo per i giocatori Playstation 4 e Playstation 5.

Vi ricordiamo infine che Call of Duty Black Ops Cold War uscirà il 13 novembre per Xbox One, Xbox Series X / S, PS4, PS5 e PC. Per sapere cosa ne pensiamo noi, cliccate pure qui.