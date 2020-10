Gears 5 otterrà update esclusivi per next-gen

A quanto sembra, una delle esclusive di punta di casa Microsoft otterrà nuovi contenuti al momento dell’arrivo della nuova generazione. Parliamo del celebre sparatutto in terza persona Gears 5, che riceverà update legati alla campagna e molto altro. L’annuncio della notizia è arrivato direttamente dal profilo ufficiale dedicato al titolo.

Ovviamente, il miglioramento grafico sarà il primo elemento che distinguerà la versione di Gears 5 old-gen da quella next-gen. Successivamente, verrà implementato il new game+, il quale consente di fruire nuovamente della storia principale con una difficoltà maggiore.

Per scoprire tutti le aggiunte che verranno installate il 10 novembre, vi consigliamo di dare un’occhiata al video postato dal tweet citato in precedenza.

😱 #Gears5 campaign is getting a sweet update!@DaveBautista and even more coming November 10. 😏 🔥 pic.twitter.com/tvWNLtDHir

— Gears of War (@GearsofWar) October 23, 2020