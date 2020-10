FIFA 21: ecco la nuova promo “Rulebreakers”

Negli ultimi anni, il brand di FIFA ha utilizzato la stagione di Halloween per attuare la propria promozione in Ultimate Team. Tuttavia, quest’anno con FIFA 21 il team di EA sta cambiando le cose e lo sta facendo in grande, con la loro nuovo promo Rulebreakers. Stavolta infatti, il team ha implementato un nuovo sistema di aggiornamento delle statistiche, che consente loro di giocare con i giocatori in modi nuovi e divertenti. Alcuni dei migliori giocatori sono stati trasformati, e vi permetteranno di riempire nuovi buchi nella vostra squadra: date pure un’occhiata qui.

Come ci si aspettava da FIFA 21, i migliori giocatori di Rulebreakers provengono principalmente dalla Premier League. C’è da dire che comunque, tutto ciò va decisamente a vantaggio di Harry Kane, il che è fantastico. È uno dei migliori attaccanti del mondo, ma è sempre stato perso nella meta della FIFA a causa del suo ritmo di fascia bassa: ora è un giocatore devastante che renderà orgogliosa l’Inghilterra.

Rimanendo con l’EPL, i fan possono anche prendere un Aymeric Laporte con 88 voti. Come Kane, Laporte ha ricevuto un enorme aumento del ritmo, mentre ha invece ridotto leggermente la sua difesa. Fortunatamente per quelli di noi che non gestiscono una squadra Prem, ogni altro giocatore della squadra proviene da un altro campionato.

Gli altri tre giocatori di punta sono Douglas Costa della Bundesliga, e Dries Mertens e Radja Nainggolan della Serie A. Mertens, d’altra parte, ha perso un po ‘del suo dribbling, mentre ha potenziato il tiro. E Nainggolan è l’ennesimo giocatore con una nuova iniezione di ritmo a scapito di gran parte della sua difesa.

Manuel Lazzari completa la rosa di Serie A. Il suo tiro è aumentato di ben 21 punti, il che è semplicemente irreale. Nel frattempo, i fan della Liga possono cercare di prendere Lucas Ocampos o Marcos Llorente. Llorente, in particolare, sarà probabilmente molto popolare.

A completare la rosa ci sono Denzel Dumfries dell’Eredivisie e Benjamin Andre e Hassane Kamara della Ligue 1. Ma il divertimento non è finito. Negli obiettivi, i giocatori possono guadagnare una versione assolutamente da brividi del Nordi Mukiele della Bundesliga. Aspettatevi di vederlo molto presto in una squadra ibrida francese vicino a voi.

Tuttavia, il giocatore più interessante dell’intero promo finora è Inaki Williams. È negli SBC, ma è un po ‘diverso dal solito. La tua ricompensa per il completamento è una scelta del giocatore tra due diverse versioni di Williams. Uno aumenta il suo dribbling, mentre l’altro vede il suo tiro saltare in alto. È un’aggiunta molto interessante che spero che EA continui a esplorare durante tutto l’anno.

Vi ricordiamo che FIFA 21 è ora disponibile su PC, Playstation 4 e Xbox One.