Lenovo svela il nuovo Legion Slim 7 con Ryzen 9

Lenovo, celebre azienda nel settore dell’informatica, ha appena l’ultima aggiunta all’interno della sua gamma di laptop. Parliamo del modello Legion Slim 7, il quale presenta caratteristiche assolutamente da non sottovalutare.

Infatti, il nuovo arrivo di casa Lenovo monta come CPU un Ryzen 9 4900H, da 8/16 core. Perfetto per lavorare, ma anche per il gaming se consideriamo che la scheda video presente al suo interno è una Nvidia RTX 2060 Max-Q. Lo storage è di tipo NVMe ed ammonta a 2TB, mentre la RAM ha frequenza di ben 3200Mhz e dal valore di 32GB.

Per quanto concerne il display, quest’ultimo ha specifiche variabili in base all’opzione scelta. Non è ancora stato annunciato il prezzo, ma si prospetta essere vicino ai 1300 euro, di partenza.