The Outer Worlds disponible su GOG e Steam

Dopo essere stato un’esclusiva su PC per l’Epic Games Store per più di un anno, The Outer Worlds di Obsidian Entertainment è ora disponibile su Steam e GOG. È scontato del 50% su entrambe le piattaforme per celebrare il lancio. Potete controllare la nostra recensione ufficiale della versione per Switch qui, e conoscere le nostre impressioni.

The Outer Worlds è ambientato in un lontano futuro in cui le megacorporazioni hanno colonizzato e rivendicato interi pianeti. Giochi nei panni dello Straniero, un membro dell’equipaggio della nave coloniale Hope, che indaga sul sistema Halycon. Non passa molto tempo prima che lo Straniero venga coinvolto negli affari di The Board, un gruppo di megacorporazioni.

Questo apre la strada per aiutare i vari abitanti di Halcyon, anche se l’impatto delle proprie scelte potrebbe non essere sempre chiaro. In qualità di sparatutto in prima persona / gioco di ruolo, i giocatori possono personalizzare gli attributi e i vantaggi del proprio personaggio, utilizzando approcci diversi per risolvere i problemi. Nel complesso, se avete mai desiderato un successo spirituale per Fallout New Vegas, allora potrebbe valere la pena dare un’occhiata.

The Outer Worlds è disponibile anche su Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch (con una nuova patch che ne migliora la grafica).