Marvel’s Spider-Man Miles Morales: ecco J. Jonah Jameson

Se chiedete a un bambino quale sia il supereroe più famoso della Marvel, vi risponderà senza dubbio Spider-Man, ed è per questo che le avventure dello spararagnatele di New York, siano essere su carta, su schermo o su console, sono sempre le più gettonate dai fan. E per lo stesso motivo ci si aspettano grandi cose da Marvel’s Spider-Man Miles Morales, il nuovo gioco di Insomniac Games per PlayStation 4 e PlayStation 5, che si concentrerà sulle avventure del giovanissimo Miles Morales, uno dei vari Spider-Man del Multiverso (che sarà anche l’unico personaggio giocabile).

Il gioco è davvero attesissimo, ed è stato sviscerato in molti elementi, quali il sistema di combattimento, o quello stealth, prima della sua uscita (attesa al lancio della console next-gen di casa Sony), ma non era ancora stato rivelato nulla su quello che è uno dei personaggi più amati dai fan: J. Jonah Jameson. Il tenace giornalista e avversario dello spararagnatele era presente già nel precedente Marvel’s Spider-Man, ma solo attraverso i manifesti, e con la sua voce durante il suo programma radiofonico.

Finalmente Insomniac ha deciso di farci dare una prima occhiata al personaggio, e grazie a un video di Game Informer possiamo finalmente vedere il volto dell’amatissimo J. Jonah, anche se in una veste giusto un po’ diversa da quella in cui siamo abituati a guardarlo!

Siete pronti ad immergervi nelle vicende di Miles Morales, alle prese con la sua vita caotica di giovane supereroe con un’identità segreta? Bene, perché Marvel’s Spider-Man Miles Morales verrà lanciato sul mercato il prossimo 12 novembre (il 19 in alcune regioni), come titolo di lancio per PlayStation 5 e anche per PlayStation 4.