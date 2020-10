Brawl Stars: ecco il filmato animato di Amber

Qualche giorno fa vi avevamo fatto sapere delle novità in arrivo su Brawl Stars con l’aggiornamento di Halloween. Poche ore fa sui canali social del titolo Supercell è stato pubblicato un filmato animato, che potete vedere in fondo alla notizia, con protagonista la nuova brawler Amber. Nel video la si vede durante uno spettacolo con i fuochi che non va proprio nel verso giusto e porta qualche problema tra il pubblico.

Queste le caratteristiche del nuovo personaggio arrivato con il Brawl-o-Ween: con il suo attacco base lancia un getto di fuoco, che ha una nuova meccanica. Non ha delle cariche, ma una barra che più viene premuto il tasto attacco, più si svuota. Per quanto riguarda la super, lancia un ampolla d’olio che si rompe toccando terra, e l’olio a terra può essere incendiato con l’attacco base, per fare più danni.