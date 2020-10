Il Rito delle Streghe: nuovo filmato con le parole degli autori e il cast

Sony Pictures Entertainment ha pubblicato un filmato del film Il Rito delle Streghe (titolo originale The Craft: Legacy) in cui il cast e gli autori parlano di come hanno onorato la pellicola originale e il suo seguito. Il film in questione è infatti un sequel standalone di The Craft, uscito nel 1996.

Qui in Italia il film sarà disponibile al cinema dal 29 ottobre (sempre che non ci siano nuove ordinanze relative ai problemi legati al covid).

Questa la breve sinossi: quattro aspiranti giovani streghe riescono ad ottenere più di quanto desiderano grazie a poteri occulti con i quali, però, dovranno fare i conti. Scritto e diretto da Zoe Lister-Jones, nel cast Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone, Zoey Luna, Nicholas Galitzine, con Michelle Monaghan e David Duchovny.