L’attacco dei giganti: l’ultima stagione sarà in più parti?

Si avvicina a grandi passi la data dell’esordio della quarta, attesissima stagione di L’attacco dei giganti, l’anime ispirato alle vicende del manga shonen di Hajime Isayama. Eppure sembra che questa stagione finale, prodotta dallo studio d’animazione MAPPA, che è subentrato a Wit Studio, potrebbe essere divisa in più parti, almeno stando a una serie di foto che hanno cominciato a circolare in rete.

La prima delle immagini in questione è stata condivisa all’inizio di ottobre e si trattava di un dietro le quinte relativo ai vari brani inviati dai compositori al regista della serie, Yuichiro Hayashi, per ricevere l’approvazione, un segno che l’anime era entrato nella sua fase finale di produzione. Ma un’occhiata più attenta alla foto ha rivelato un nuovo dettaglio, confermato poi dal nuovo tweet del sound director Masafumi Mima, in cui si vede chiaramente che lo studio si sta riferendo all’ultima stagione de L’attacco dei giganti come the Final Season Part 1.

Si tratterebbe di una scelta più che sensata, viste le numerose problematiche vissute da quest’ultima stagione anime de L’attacco dei giganti, funestata non solo dal già citato cambio di studio, ma anche dalla ben nota pandemia da Covid-19, che ha rallentato numerose produzioni in tutto il mondo. Inoltre, MAPPA non ha ancora specificato ufficialmente il format della Final Season.

A questo punto non rimane altro che domandarsi, in quante parti verrà divisa? Basandoci sul materiale del manga originale si può ipotizzare una divisione in due tronconi uguali, ma naturalmente non se ne potrà avere la certezza fino a che non arrivi un annuncio ufficiale.

Se volete scoprire tutte le novità su questa, e altre serie anime, non vi resta che continuare a seguirci! La guerra definitiva tra gli abitanti delle mura sull’isola di Paradis e l’ostile regno di Marley si scatenerà presto. Non vorrete mica perdervela?