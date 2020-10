Digimon Adventure: Angemon compare nel reboot

Produrre il reboot di una serie iconica, soprattutto di una di quelle che sono state in grado di segnare l’infanzia di un’intera generazione, è sempre una scelta rischiosa, ma sembra che Digimon Adventure, remake della celeberrima serie di inizio anni 2000, sia solidamente indirizzata sui binari del successo. La serie, che viene trasmessa in streaming da Crunchyroll in contemporanea con il Giappone, rilegge le vicende della prima, mitica stagione del franchise, riprendendo il gruppo di Digiprescelti originale e riproponendolo a un nuovo pubblico.

Giunto ormai al suo ventesimo episodio, Digimon Adventure ha infine introdotto uno dei Digimon più amati, nonché componente della famosa line-up originale, Angemon, il Digimon Sacro che Matt e Tai erano stati incaricati di trovare. E sembra proprio che la creatura sarà tanto potente in questo reboot quanto lo era nella serie originale.

Il cliffhanger che aveva chiuso il diciannovesimo episodio ci aveva mostrato come le forze oscure al servizio di Devimon avessero catturato il Digimon Sacro (la cui identità era ancora sconosciuta) e Takeru, il fratello minore di Matt. Dopo il tentativo di liberazione da parte dei protagonisti, le forze del male intervengono di nuovo per riprendersi Takeru, e Matt e Tai non rescono a fare nulla per impedirglielo, a causa del livello troppo basso di MetalGreymon e WereGarurumon.

A questo punto il pianto disperato di Takeru, che vorrebbe solo essere lasciato in pace, risveglia Angemon, che brilla di una luce potentissima, in grado di scacciare tutti i Digimon oscuri, e si presenta al suo DigiPrescelto. Quando le mani del ragazzino e del Digimon si incontrano, il Digivice di Takeru diventa materiale, e il ragazzo entra ufficialmente a far parte del gruppo dei prescelti.

Sfortunatamente però questa improvvisa esplosione di energia è stata troppo per il Digimon Sacro, che è costretto a regredire alla sua forma di uovo, e per questo cade di nuovo tra le mani delle forze malvage. Vi ricordiamo che, nella serie originale, Angemon aveva avuto un ruolo fondamentale nella sconfitta di Devimon, e quindi è probabile che rivestirà la stessa importanza anche in questa serie reboot.

Per rimanere aggiornati su tutte le novità di Digimon Adventures non vi resta che continuare a seguirci!