Destiny 2: scopriamo cosa porta XUR questa settimana

A partire da ogni fine settimana, su Destiny 2 fa la sua comparsa il celebre XUR, venditore di esotici che porta con sé ogni weekend quattro pezzi. Di conseguenza, per coloro che non hanno ancora in possesso qualche arma o armatura, questa potrebbe rappresentare una ghiotta opportunità, anche in vista dell’imminente espansione Oltre la Luce, che arriverà nella giornata del 10 novembre su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia.

Per quanto riguarda l’arma di questa settimana, XUR porta il Cerbero, un fucile automatico che ha la peculiarità di sparare tre colpi per volta. Inoltre, è dotato anche di un catalizzatore, il quale migliorerà ulteriormente l’esotica. Mentre, per quanto riguarda i pezzi d’armatura, per il Cacciatore porte gli Stivali Fortunati, grazie al quale vanta del perk intrinseco Fondina Illegalmente Modificata: Colpi precisi ricaricano un proiettile nel caricatore dei cannoni portatili riposti. Quando si passa a un cannone portatile, esso è pronto all’uso ed è più preciso.

Per il Titano, XUR porta il pezzo d’armatura Cuore della Luce Intima, con il perk intrinseco Luce Traboccante: utilizzare un’abilità (granata, corpo a corpo, o Barricata) potenzia le altre due abilità. Il recupero della salute e del corpo a corpo è più veloce. Le granate infliggono più danni e le Barricate possono subire più colpi del normale. Ed infine, per lo stregone, abbiamo l’Elmo di Felwinter con il perk intrinseco Fine guerrafondaia: Le uccisioni corpo a corpo da vuoto, ad arco e solari creano una raffica di energia che indebolisce i nemici vicini. Mosse finali e uccisioni contro nemici più potenti aumentano l’ampiezza della raffica e la durata dell’effetto. Per scoprire il luogo del mercante di esotici, vi lasciamo al video in calce alla notizia.