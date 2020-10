Nate Hill acclamato come MVP per Wild Rift Invitational

Il giocatore professionista di Fortnite Nate Hill ha mostrato il suo potenziale nella scena MOBA mobile aggiudicandosi il premio Most Valuable Player (MVP) al primo Verizon 5G League of Legends: Wild Rift Invitational presentato da Twitch Rivals.

Il torneo ha diviso i giocatori partecipanti nella squadra Blu e Rossa, entrambe con celebrità ospiti e personalità rinomate nella scena degli Esport. Altri giocatori presenti nel torneo a inviti includono:

Cesaro (wrestler WWE)

Chrissy Costanza (cantante, cantautrice e musicista)

Rick Fox (ex giocatore NBA)

William “Meteos” Hartman (professionista di League of Legends)

Zaqueri “Aphromoo” Black (professionista di League of Legends)

Joe Manganiello (attore)

Zedd (DJ e produttore)

Emmalee “EMUHLEET” Garrido (CS: GO pro)

Yousef “FaZe Apex” Abdelfattah (co-fondatore e proprietario del FaZe Clan)

L’invito ha seguito un formato standard 5v5 per tre round. I membri delle squadre vengono mescolati dopo ogni round.

Nate Hill era una bestia assoluta su Ziggs, specialmente con l’uso dell’abilità ultima del campione, Mega Inferno Bomb. Ha eseguito una doppia uccisione contro Ashe di Rick Fox e Tryndamere di Cesaro, impedendo al duo di distruggere il Nexus.

Nate Hill ha anche vinto tutte e tre le partite senza morire usando quello che presumiamo essere il suo campione principale, Ziggs.

Dopo aver giocato tutte le partite, Nate Hill è stato acclamato come l’MVP di League of Legends: Wild Rift Invitational. La sua somiglianza sarà scolpita in una statua di 10 piedi di una torretta Wild Rift e sarà esposta al Riot Campus di Los Angeles, in California.