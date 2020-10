Final Fantasy VII Remake: OST Plus in arrivo a dicembre in Giappone

Come rivelato dall’account ufficiale musicale di Square Enix, la Final Fantasy VII Remake OST Plus verrà lanciata il giorno 23 dicembre in Giappone. La colonna sonora di cui vi stiamo parlando sarà composta di 4 CD in totale e includerà le cutscenes assieme ad altre feature che non erano presenti nella prima pubblicazione. Inoltre, le prime copie stampate avranno anche un opuscolo con esse.

A questo indirizzo potrete preordinare la vostra copia e, per altri beni di questo tipo, sarà disponibile una nuova Guida ufficiale rilasciata in Giappone, la Final Fantasy VII Remake Material Ultimania. Quest’ultimo pezzo arriverà il 29 ottobre e includerà artwork vari, documenti della progettazione, storyboards, note per le sequenze musicali, interviste con gli attori e altro ancora, sicuramente qualcosa di imperdibile per gli appassionati del titolo e della saga.

Vi ricordiamo che FFVII Remake è disponibile per PlayStation 4 e che il nuovo secondo “capitolo” è tuttora in lavorazione. Il capolavoro targato Square Enix ha superato le 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo.