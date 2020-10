Honda Scouting Grounds 2020 continuerà ma virtualmente

La League of Legends Championship Series (LCS) del Nord America ha annunciato che l’Honda Scouting Grounds 2020 continuerà con il suo programma, ma ora si terrà in un formato virtuale.

LoL Esports ha dichiarato:

Abbiamo continuato a monitorare la situazione sanitaria globale dal nostro post di lolesports a giugno. Per garantire la salute e la sicurezza di tutte le persone coinvolte, volevamo confermare che gli Scouting Grounds Honda 2020 saranno completamente virtuali



Il formato per la competizione di una settimana rimane lo stesso con Riot che facilita il processo per tutti i giocatori. Tutti i concorrenti giocheranno sullo stesso server di Tournament Realm e saranno monitorati tramite webcam e comunicazioni fornite da Riot.

Per quanto riguarda il draft, il formato rimarrà lo stesso del formato 2019, dando a tutti i team LCS una scelta garantita che può essere venduta o scambiata. L’ordine di selezione per le squadre sarà l’ordine inverso rispetto alla classifica Summer Split, consentendo alle squadre con il punteggio più basso di ottenere i migliori talenti più recenti messi in mostra nella competizione.

Ecco la sequenza delle bozze per le squadre partecipanti:

Immortals Counter Logic Gaming Dignitas 100 Thieves Evil Geniuses Golden Guardians Cloud9 Team Liquid FlyQuest TSM

L’evento principale degli Scouting Grounds LCS si terrà il 14 novembre alle 6:00 (GMT + 8). Puoi seguire l’azione sul canale Twitch ufficiale di LCS .