Bjergsen si ritira dagli Esport e diventa allenatore della TSM

Dopo quasi sette anni con TSM, uno dei più grandi talenti del Nord America ha deciso di riagganciare tastiera e mouse. Il centrocampista superstar Bjergsen si ritirerà dalla League of Legends professionista e passerà all’allenatore capo della squadra per il 2021.

In un video emozionante di TSM, il veterano di 24 anni ha ricordato il suo meticoloso viaggio nel corso della sua carriera. Ha guardato indietro alla sua evoluzione e al modo in cui ha usato LoL come “una via di fuga dai tempi duri che stava vivendo a scuola”.

Con il passare degli anni, tuttavia, Bjergsen si trasformò rapidamente in uno dei mid-lane più dominanti nella storia della regione. Dal 2013, la potenza danese ha aiutato TSM a conquistare sei campionati LCS e un trofeo IEM nel 2015. Ha vinto quattro premi MVP stagionali e ha avuto più prestazioni memorabili durante la sua carriera.

Sfortunatamente per il centrocampista, Bjergsen non è mai stato in grado di ottenere molti successi internazionali, a parte la sua vittoria IEM. La sua squadra è costantemente rimbalzata fuori dalla fase a gironi sia all’MSI che ai Mondiali negli ultimi sei anni, e ha attraversato più iterazioni senza alcun risultato.

Quest’anno potrebbe essere stato il più deludente di tutti, con TSM che non è riuscito a registrare una sola vittoria nella fase a gironi del Mondiale 2020. Sono stati anche la prima squadra del gruppo uno a non vincere nella storia dei Mondiali, segnandola come una delle peggiori prestazioni di qualsiasi squadra LCS ai Mondiali finora.

La carriera di Bjergsen è leggendaria, ma ora la prossima offseason di TSM sarà la più importante nella storia della squadra. Per la prima volta in sei anni, dovranno trovare un nuovo giocatore che occupi la corsia centrale, e chiunque sceglieranno dovrà essere abbastanza forte da sostenere le aspettative dei fan di TSM.