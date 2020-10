Fortnite: disponibili le skin di Ghostbusters per l’evento di Halloween

Il Negozio di Fortnite si è aggiornato in queste ore introducendo skin ufficiali del franchise di Ghostbusters per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch per l’arrivo del periodo più spaventoso dell’anno, Halloween.

Potrete acquistare i nuovi set di skin dal negozio in-game. Tenete a mente che Epic Games non ha reso disponibili, per chissà quale ragione, gli aspetti originali dei personaggi di Ghostbusters, quindi tutto ciò che potrete avere saranno i costumi originali sui personaggi generici del battle royale.

Ovviamente, il tutto non si limita solo agli abiti. Anche il glider, lo strumento di raccolta e altro sono a tema Ghostbuster. Qui sotto potete trovare l’annuncio ufficiale per Fortnite arrivato direttamente su Twitter.