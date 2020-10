PUBG: nuovo sito web facilita la comprensione della lore

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato del nuovo aggiornamento in arrivo per il battle royale di successo della Bluehole Games, PlayerUnknown’s Battlegrounds, meglio conosciuto come PUBG e, ora, ci ritroviamo a parlarvene perchè non è l’unico “aggiornamento” quello di cui vi abbiamo parlato in passato.

Il titolo della PUBG Corp è sicuramente quello che ha portato in auge il genere del battle royale, con a seguire Fortnite e Warzone ma, sicuramente, resta il primo fra tutti. La grossa e netta differenza da questo e gli altri citati, però, è che quest’ultimi hanno dalla loro una storia che racconta il perchè del tutto, quel contorno che, fino a poco fa, PlayerUnknown’s Battlegrounds non aveva, essendosi concentrato sul gameplay e sulla modalità.

Questo sito mira a rispondere alle domande inerenti al nostro mondo Battelgrounds. Aggiorneremo di frequente con nuovi contenuti, parlandovi dei personaggi, luoghi e storie all’interno dell’universo di PUBG, così come di indizi che progetti futuri e titoli in arrivo. Siete curiosi di sapere quali misteri si nascondono dietro i campi di battaglia? Venite e scorpitelo…



Queste sono le parole pubblicate nel nuovo sito di PUBG. Parla piuttosto chiaramente e, inoltre, fungerà da fulcro per saperne di più riguardo il futuro non solo della saga, ma anche dei titoli che lo studio di sviluppo porterà sulla scena videoludica.