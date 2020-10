Darkest Dungeon II in arrivo nel 2021 in Accesso Anticipato tramite Epic Games Store

Red Hook Studios, team dietro il roguelike di estremo successo su Steam, Darkest Dungeon, ha ufficialmente mostrato il nuovo capitolo Darkest Dungeon II, annunciando che sarà in arrivo su Epic Games Store e in Accesso Anticipato nel 2021. I toni del primo capitolo sembra verranno mantenuti intatti e, inoltre, potete aspettarvi anche tinte ancora più terrificanti.

Un teaser trailer è apparso sul canale YouTube ufficiale, mostrando la nuova grafica di gioco 3D e confermando l’uscita su Epic Games Store e l’Accesso Anticipato. Questo secondo titolo sarà il seguito diretto e combinerà elementi roguelike, strategici e RPG per formare qualcosa di alquanto unico. Infine, i fan potranno aspettarsi una “struttura di metagame completamente diversa“, oltre che i 6 personaggi dall’originale.

Darkest Dungeon II è a proposito della speranza e della determinazione. Ci ricorda che in tempi di crisi non possiamo aspettare per la salvezza, dobbiamo andare a cercarcela, guadagnarcela nonostante le nostre debolezze.