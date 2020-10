PlayStation 5: le immagini dalla stampa internazionale

PlayStation 5 è stata consegnata alla stampa internazionale (inattesa che arrivi anche nelle nostre belle manine) e a quanto pare, al momento è possibile mostrare soltanto la confezione che racchiude la console e le scatole degli accessori. Si, i nostri colleghi di tutto il mondo hanno anche ricevuto tutti gli accessori dell’hardware di Sony Interactive Entertainment.

Dunque, possiamo ammirare tutto lo scatolame di PlayStation 5 con cui potremo entrare a contatto il 19 novembre 2020 nei negozi o che ci verrà consegnato a casa. In calce alla nostra notizia potete dunque dare uno sguardo alle varie foto pubblicate in rete, tra cui una apparsa sul forum Reddit che compara la scatola di PS5 con quella di PlayStation 4. Una console imponente necessitava anche di una confezione imponente, assai più grande di quella della piattaforma di attuale generazione! Il peso totale della confezione (e del suo contenuto) potrebbe raggiungere abbondantemente i 5 KG! Intanto, sono emersi i dettagli legati al telecomando per i contenuti multimediali (a quanto pare non offerto alla stampa).

Good morning everyone. I can officially confirm the PS5 does in fact come in a box. This will be the end of my coverage for the day. Thank you pic.twitter.com/9vSVAXyIch

— Jeff Bakalar (@jeffbakalar) October 23, 2020