GTA 3: streamer di Twitch crea una mod non ufficiale per PS Vita

GTA 3 ha avuto un enorme impatto sia sull’industria dei giochi che sui giocatori stessi e anche se la PS2 non era abbastanza potente da fornire un aspetto visivamente sbalorditivo come GTA 5 con ray-tracing abilitato, è stato in grado di offrire ai giocatori un’ampia esperienza open-world nel mondo di Liberty City, ponendo le basi per una serie di sequel di successo. I sistemi di gioco hanno fatto molta strada dalla PS2, inclusa l’ormai undicenne PS Vita e anche se la console portatile non era stata concepita per riprodurre tutti i titoli per PS2, è più potente della console domestica. Uno streamer di Twitch ha condiviso un video sul proprio canale in cui mostra che sta lavorando ad una build, creata da lui e da un suo amico, che permette ai possessori di PS Vita di poter giocare a GTA 3.

Lo streamer prevede la pubblicazione della build al pubblico, anche se ciò potrebbe essere pericoloso, data la posizione di Rockstar Games sui progetti dei fan in passato. Rockstar Games, purtroppo, non guarda ai progetti dei fan quanto agli altri sviluppatori, come Bethesda. Questi progetti vengono solitamente chiusi con un ordine di cessazione e quindi resta da vedere se questa build verrà effettivamente resa disponibile al pubblico per diverso tempo. I giocatori che vogliono godersi GTA 3 ci sono altri e più semplici modi per farlo, infatti, il titolo è stato ufficialmente trasferito su dispositivi mobili, quindi chiunque abbia uno smartphone moderno dovrebbe essere in grado di riprodurlo. Un fan precedente ha anche portato il gioco su Nintendo Switch , anche se per giocarci bisognerà modificare la propria console ibridia, qualcosa a cui Nintendo ha risposto in passato vietando ai giocatori di accedere ai servizi di gioco online. Grand Theft Auto 3 è disponibile per dispositivi mobili, PC, PS2 e Xbox.