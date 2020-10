League of Legends: Alphari potrebbe trasferirsi da Team Liquid

Uno dei più grandi affari della off-season della stagione competitiva di League of Legends potrebbe essere già quasi concluso. Infatti, Barney ”Alphari” Morris potrebbe cambiare casacca e passare al Team Liquid, assumendo il ruolo di Impact che pare abbia intenzione di lasciare il team, oltre al fatto che Broxah non rinnoverà e sarà in cerca di un altro team che lo possa ospitare.

Tuttavia, il nuovo cambio che potrà portare una scossa all’interno della scena Esports di League of Legends non è stato ancora ufficializzato. Per ora, questa informazione è frutto di un rumor di Travis Gafford, ma crediamo che nei prossimi giorni potremo avere le risposte che cerchiamo.