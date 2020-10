Cloud9 annuncia il suo team di sole donne di VALORANT

La celebre organizzazione Esports londinese dei Cloud9, ancora una volta, si conferma essere uno dei pionieri nell’ambiente competitivo. A prova di ciò, la squadra ha annunciato il suo nuovo roster di VALORANT composto da sole donne. Parliamo del team Cloud9 White.

Inizialmente, il nome dell’attuale squadra era Team MAJKL. Per chi non le conoscesse, le ragazze si sono già fatte valere durante il torneo tutto rosa dell’Ignition Invitational, dove le giocatrici sono riuscite a raggiungere con facilità il primo posto nella competizione. L’annuncio è arrivato direttamente dall’account Twitter dell’associazione, in cui sono stati presentati tutti i membri e alcune delle loro giocate migliori.

Who run the World?

We are excited to announce alongside @ATT our newest @PlayVALORANT roster who's ready to take over. Please welcome #C9WHITE to the C9 family! #C9WIN

🔸 @alexismarieNY

🔸 @annie_dro

🔸 @Jazzyk1ns

🔸 @katsumiFPS

🔸 @mel_anji

Watch: https://t.co/GCKR73hTgI pic.twitter.com/MVwILeazOk

— Cloud9 (@Cloud9) October 25, 2020