Samsung annuncia l’inizio della Samsung Week e i Galaxy Buds Live Mystic Blue

I Galaxy Buds Live, i nuovi pionieristici auricolari wireless Samsung, sono disponibili da oggi nella colorazione Mystic Blue. I Galaxy Buds Live combinano stile e fedeltà del suono: con la nuova e vivace opzione di colore, tutti ora saranno in grado di esprimere ancora meglio la propria personalità.

Caratterizzati da un design davvero iconico e un comfort unico, i Galaxy Buds Live sono diversi da qualsiasi altra cosa le persone abbiano mai visto o indossato prima. Integrando l’esperienza audio di AKG, l’audio risulta profondo e ricco, per consentire di godere della musica proprio come il suo autore l’ha pensata. Gli auricolari sono dotati di tre microfoni e di Voice Pickup Unit, in modo che ci si possa sentire come se si fosse nella stessa stanza con i propri interlocutori, anche quando si è distanti. Gli auricolari sono dotati della tecnologia Active Noise Cancellation che consente di escludere rumori come quelli delle auto di passaggio o di elettrodomestici in funzione, pur permettendo di sentire conversazioni o ascoltare gli annunci importanti.

I nuovi auricolari Galaxy Buds Live nella colorazione Mystic Blue saranno disponibili da oggi, lunedì 26 ottobre sul sito ufficiale nell’ambito della “Samsung Week” al prezzo di €189.

La “Samsung Week” è una nuova promozione a livello europeo disponibile in 14 mercati, che offre ai consumatori un valore senza confronti e l’accesso a offerte esclusive per tutta la gamma di prodotti dell’azienda. L’offerta avrà luogo dal 26 ottobre al 1° novembre.

Per ulteriori informazioni e un elenco completo di promozioni e offerte, vi consigliamo di visitare il sito dedicato alla promozione.