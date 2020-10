Viking City Builder: supporterà ray tracing e DLSS 2.0

Roslagen, il creatore di Viking City Builder, ha annunciato che questo imminente gioco di strategia supporterà Ray Tracing e DLSS 2.0. Viking City Builder utilizzerà Unreal Engine 4 e supporterà riflessi con ray-tracing, ombre e occlusione ambientale. Per mostrare questi effetti Ray Tracing, Roslagen ha condiviso degli screenshot e un video dimostrativo.

Di seguito riportiamo le parole dette da Roslagen:

Il Ray Tracing genera un effetto molto più accurato e realistico rispetto ai metodi tradizionali di illuminazione di una scena nella produzione di giochi. Prende anche in considerazione gli aspetti fisici del mondo e può anche simulare una varietà di effetti ottici come i riflessi e aiuta davvero a dare vita al mondo virtuale e lo rende più credibile, credo. L’uso del Ray Tracing ha purtroppo un impatto negativo sulle prestazioni ma ho buone notizie. Il gioco offrirà il supporto per DLSS2. Grazie a questa tecnica otteniamo un enorme aumento delle prestazioni fino al 40% con un ulteriore miglioramento della qualità dell’immagine!