Il biopic su Bob Dylan è posticipato a data da destinarsi

Il biopic su Bob Dylan di Searchlight Pictures con Timothée Chalamet nei panni del famoso cantante non uscirà presto, come ha confermato il suo direttore della fotografia Phedon Papamichael. Annunciato per la prima volta a gennaio, il film biografico si basa sul libro di Elijah Ward sull’acclamato cantante e compositore e sulla sua controversa transizione dalla musica tradizionale al rock.

Si vocifera che il film si sarebbe dovuto chiamare Going Electric, ed doveva essere diretto dal regista premio Oscar James Mangold. Timothée Chalamet aveva già iniziato ad imparare a suonare la chitarra per la sua interpretazione di Bob Dylan nel film biografico di Mangold, e aveva anche anticipato il suo ruolo nel film twittando i testi delle canzoni di Dylan in agosto. Ma come appare ora, lo sviluppo del film biografico ha incontrato un blocco stradale. Durante un’intervista con Collider, il direttore della fotografia Phedon Papamichael ha confermato che il film biografico su Bob Dylan è stato sospeso a tempo indeterminato. Ecco quanto dichiarato dal direttore della fotografia che aveva collaborato con Mangold nel film candidato all’Academy 2019 Ford v. Ferrari, e dovrebbe collaborare di nuovo con lui per Indiana Jones 5.

“Stavamo per fare Bob Dylan con Mangold ma non è accaduto. Non penso che sia finito del dimenticatoio, ma è difficile da portare a termine in un’era come quella del COVID perché il film è ambientato tutto in piccoli club con molte comparse in costumi d’epoca, quindi c’è anche molto tempo da spendere per il trucco.”



Secondo Papamichael, mentre le sfumature periodiche del progetto e le ambientazioni occasionalmente claustrofobiche del club rendono difficile girare subito, il film biografico di Bob Dylan non è del tutto fuori discussione, ma al momento non ha confermato se e quando ci saranno nuovi incontri per riportare il film in carreggiata.

Data la statura e la disposizione del film biografico su Bob Dylan e dei talenti associati al film, forse è meglio che la sua produzione non sia decollata rapidamente. Anche se sarebbe certamente un gioiello cinematografico, se mai dovesse essere girato, i film biografici della musica d’epoca e i drammi in costume come Going Electric non possono scendere a compromessi sul loro spettacolo e sull’estetica raffinata. Quindi, ora che il film è stato sospeso, dà ai produttori più tempo per ripensare al casting e persino decidere di cambiare il protagonista.