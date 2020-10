Halo Infinite: le armature si possono sbloccare anche durante il gioco

Di recente, 343 Industries ha parlato del nuovo set di armature per la personalizzazione del personaggio in Halo Infinite. Da allora, ci sono state molte domande sulla natura del set e se verrà monetizzato, con molti che si chiedevano se questi equipaggiamenti saranno limitati alle microtransazioni e ad altri acquisti aggiuntivi che arriveranno con il nuovo aggiornamento di 343. Di recente, la community di 343 Industries del manager John Junyszek si è rivolta a Twitter per chiarire alcune di queste domande. Junyszek ha assicurato in uno dei suoi tweet che le armature saranno uno dei tanti diversi tipi di personalizzazioni che si possano acquistare, ma possono anche essere guadagnati nel gioco come ricompense speciali:

Ci saranno acquisti? Certo, ha detto Junyszek. Quello è l’unico modo? Assolutamente no.

Halo Infinite uscirà nel 2021 per Xbox Series X , Xbox Series S, Xbox One e PC. Non è stata ancora decisa una nuova data di rilascio specifica e 343 Industries non prevede di eliminare la versione Xbox One dai loro piani. Recentemente, il boss di Xbox Phil Spencer ha affermato che 343 Industries potrebbe potenzialmente decidere di rilasciare separatamente la campagna del gioco e la componente multiplayer. Leggi di più a riguardo qui.