No Time to Die uscirà comunque al cinema

Recentemente su Internet circolava una voce secondo cui l’ultimo film di James Bond di Daniel Craig, No Time to Die, sia stato venduto agli streamer dalla MGM. Ora, è stato riferito che MGM sta ancora pianificando di rilasciare il film al cinema. Un portavoce della MGM ha detto sabato che il film non è in vendita.

“Non stiamo commentando la voce. Il film non è in vendita. Il film uscirà nell’aprile 2021 nelle sale”.

Sebbene questa risposta sia secca e tagliente, sono leciti i dubbi sulle uscite al cinema dei film nell’attuale era di distanziamento sociale. Dopo essere stato ritardato ripetutamente per tutto il 2020, No Time to Die ha impostato una data ufficiale per la Pasqua del 2021. Ma anche quella data è provvisoria. Se le misure di sicurezza dovute alla pandemia non si allenteranno in quel momento e il pubblico continuerà a stare lontano dal cinema, lo studio sarà costretto a rimandare ancora una volta il film.

È a causa dell’incertezza che circonda la riapertura delle sale cinematografiche che i fan di Bond sono stati davvero felici di sentire che l’ultimo film di Craig potrebbe essere rilasciato in streaming, in modo che possano finalmente guardarlo dopo più di un anno di promozioni. Da parte sua, Craig ha promesso che No Time to Die uscirà quando sarà il momento giusto.

“Questa cosa una più grande di tutti noi, e vogliamo solo che le persone vadano a vedere questo film nel modo giusto e sicuro. I cinema di tutto il mondo sono chiusi al momento e vogliamo rilasciare il film allo stesso tempo in tutto il mondo e questo non è il momento giusto “.

La domanda: “Streaming o non streaming?” è quello che ogni grande studio di Hollywood si sta attualmente chiedendo per quanto riguarda i film che devono essere rilasciati. La Disney ha già ceduto in termini di rilascio per il suo recente remake live-action di Mulan su Disney +, che molti analisti del settore hanno ritenuto si tradurrebbe in un effetto domino di altri studi che seguiranno l’esempio con i loro film. Solo il tempo dirà se sarà davvero così.

Diretto e co-sceneggiato da Cary Fukunaga, No Time to Die ha come protagonisti Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen e Rami Malek.