My Time at Sandrock: annunciato per PC, current e next gen

Pathea Games ha annunciato My Time at Sandrock, sequel di My Time at Portia, gioco di ruolo pubblicato a gennaio 2019 (che ad aprile di quest’anno ha superato il milione di copie vendute). Verrà lanciato in Early Access per PC via Steam a marzo 2021, seguito da un rilascio completo per PC (su Steam, GOG, Epic Games Store) nella primavera del 2022 e PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nell’estate del 2022.

Insieme all’annuncio è partita anche una campagna Kickstarter alla ricerca di un finanziamento di 100.000 dollari (al momento in cui scriviamo ne sono arrivati circa 20 mila). Secondo gli sviluppatore, “ci sono un paio di funzionalità che vogliamo davvero fare bene questa volta e qualsiasi finanziamento extra darebbe una mano per garantirlo”. Questi includono una modalità multiplayer e l’auto-pubblicazione.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer che potete vedere qui sotto.

My Time at Sandrock porta diverse novità:

• Nuovo combattimento: un sistema di combattimento rinnovato che consente al giocatore di passare rapidamente dal combattimento corpo a corpo alla meccanica di tiro in terza persona.

• Grande Musica – una colonna sonora originale con musica di gioco dinamica che riflette dove si trova il giocatore e cosa sta facendo

• Storia più elaborata e personaggi più profondi: una trama ampiamente arricchita, centinaia di missioni secondarie che vantano oltre 30 personaggi completamente nuovi, ognuno dei quali riceve più attenzione di prima con la propria storia da scoprire, così come il ritorno di alcuni volti familiari per i fan della serie.

• Costruisci con gli amici! Multiplayer cooperativo – Forse l’aggiunta più eccitante al gioco è una nuova funzione multiplayer che finalmente permetterà ai giocatori di visitare una mappa multiplayer unica dove possono costruire un laboratorio insieme e sperimentare una trama aggiuntiva