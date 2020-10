ASUS Gaming Weeks: sconti su una vasta gamma di prodotti

ASUS annuncia che dal 26 ottobre fino al 22 novembre è attiva una promozione su tantissimi prodotti gaming con la formula del rimborso fino a 430 euro. La promozione copre una gamma vasta di prodotti ROG e ASUS, coinvolgendo praticamente TUTTE le linee di prodotto: Schede Madri / Schede Video / Periferiche / Monitor / Networking / Case / AIO Cooling.

L’ampiezza della gamma di prodotto e l’importo complessivo raggiungibile – ben 430 euro – rendono questa promozione un’opportunità imperdibile. Sicuramente, in un periodo difficile come questo in cui la tecnologia si rivela essere la nostra migliore alleata, acquistare prodotti di altissima qualità non potranno che rendere i nostri giorni migliori di prima.