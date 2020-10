Stories Untold: da domani su PS4 e Xbox One

Già disponibile su PC da aprile 2017, Stories Untold sarà disponibile da domani 27 ottobre anche su PlayStation 4 e Xbox One. Per l’occasione il publisher Devolver Digital ha pubblicato un filmato, che potete vedere in fondo alla notizia.

Sviluppato da No Code, Stories Untold è un gioco sperimentale d’avventura basato sulla narrativa, che trasforma il genere in qualcosa di completamente unico. Combinando un mix di classica avventura testuale, punta e clicca e altro, 4 racconti brevi sono confezionati insieme in un’unica misteriosa antologia che è stata descritta come “un fantastico, affascinante esempio di narrazione visiva interattiva” (Telegraph 5/5) e guadagnandosi il plauso della critica dopo l’uscita”, come fa sapere il testo che accompagna il video qui sotto.