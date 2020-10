Dragon Ball Card Warriors: il 28 arriva l’aggiornamento su Dragon Ball Z Kakaroth

Il publisher Bandai Namco e lo sviluppatore CyberConnect2 hanno annunciato che il 28 ottobre arriverà un aggiornamento gratuito per Dragon Ball Z: Kakarot che aggiungerà il gioco di carte collezionabili online Dragon Ball Card Warriors.

Il filmato, in fondo alla notizia, mostra proprio le regole e il gameplay di questo gioco di carte, con la costruzione del mazzo, le caratteristiche delle carte stesse, le sinergie, le meccaniche di gioco. Ci sono 4 modalità: allenamento, casual, classificata e torneo.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Dragon Ball Z: Kakarot è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam) e che il DLC “A New Power Awakens – Part 2” uscirà questo autunno.