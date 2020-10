Andiamo alla scoperta di Xbox Series X ed S nel nuovo video

Microsoft si prepara a lanciare sul mercato Xbox Series X ed Xbox Series S, console next-gen in arrivo dalla giornata del 10 novembre, dove ad accompagnarle ci saranno diversi titoli come Watch Dogs Legion, Assassin’s Creed Valhalla e tanti altri ancora. Dal canto suo, l’azienda, proprio per stuzzicare i giocatori per la trepidante attesa, ha pubblicato un nuovo video dedicato alle due console.

Nella clip video, visibile in calce alla notizia, possiamo dare uno sguardo a tutte quelle caratteristiche presenti in Xbox Series S e Xbox Series X, oltre ad ammirare diversi giochi come Gears 5 e DIRT 5. Insomma, molto presto, finalmente i player potranno mettere le mani sulle console next-gen, dove la rivale, ossia PlayStation 5, debutterà nei negozi dal 19 novembre.