Tom Holland non vede l’ora di iniziare a girare Spider-Man 3

La scorsa settimana Tom Holland ha mostrato il primo scatto all’eroico personaggio Nathan Drake nell’adattamento del videogioco Uncharted a lungo programmato. Quel progetto ha iniziato le riprese all’inizio di quest’anno, è stato interrotto a causa di COVID-19, quindi ripreso di nuovo a luglio e in realtà ha concluso la produzione (almeno per quanto riguarda il lavoro di Holland) la scorsa settimana.

Ma in una nuova storia di Instagram pubblicata domenica, Holland ha rivelato che era appena atterrato ad Atlanta, in Georgia, e stava per iniziare a lavorare su Spider-Man 3. Ora, questo potrebbe significare che è lì solo per la pre-produzione e le riprese effettive inizieranno soltanto tra qualche settimana, ma sicuramente è una notizia che ha infervorato i fan dell’attore e di Spider-Man.

Attualmente non conosciamo il titolo di Spider-Man 3, ma Jon Watts è tornato alla regia dopo aver diretto i primi due film con Tom Holland, con una sceneggiatura degli stessi autori di Far from Home Chris McKenna ed Erik Sommers. Dal punto di vista della storia, ci aspettano molte sorprese. È stato recentemente rivelato che non solo Doctor Strange di Benedict Cumberbatch è pronto per avere un ruolo da mentore e sostituire Tony Stark, ma il film sta anche riportando l’Electro di Jamie Foxx, che è apparso nel film di Andrew Garfield The Amazing Spider-Man 2.

Il casting di Foxx fa venire in mente molte domande su come il film con Tom Holland riconcilierà le diverse linee temporali in modo che non esploda l’universo cinematografico Marvel (che è guidato dai Marvel Studios, non da Sony Pictures). Ma si immagina che il coinvolgimento di Doctor Strange sia la chiave: probabilmente introdurrà l’idea del multiverso, che potrebbe aprire la strada a camei in stile Spider-Verse di Garfield, con Tobey Maguire e qualsiasi numero di altri attori che sono apparsi in film di Spider-Man non MCU negli ultimi due decenni. E sì, questo probabilmente significa anche che un crossover di Venom sarebbe possibile. Il terzo film di Spider-Man, salvo imprevisti, dovrebbe nelle sale il 17 dicembre 2021.